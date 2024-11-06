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Türkiye
AA 06.11.2024 16:35

Eskişehir'de bir evin bahçesinden 24 ton çöp çıktı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde belediye ekipleri, bir evin bahçe ve garajını 24 ton atıktan temizledi.

Eskişehir'de bir evin bahçesinden 24 ton çöp çıktı
[Fotograf: AA]

Yenibağlar Mahallesi Silistre Sokağı'nda bir evin bahçesinden kötü kokular gelmesi nedeniyle çevre sakinleri, belediyeye şikayette bulundu.

Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararının ardından, evin bahçesi ve garajında uzun süredir bekletilen atıkların alınması için çalışma başlattı.

Eskişehir'de bir evin bahçesinden 24 ton çöp çıktı

Polis eşliğinde kapısı açılan eve giren ekipler, 24 ton metal hurda, kağıt ve diğer atıklardan oluşan çöpleri topladı.

Çöpleri dışarı çıkarıp atık merkezine taşıyan ekipler, bahçe ve garajda temizlik yaptı.

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