İzmir'de düzenlenen tatbikat, Bornova'daki AFAD Arama ve Kurtarma Müdürlüğü'nde, Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve il müdürlerinin katıldığı toplantıyla başladı.

Köşger, İl Afet Müdahale Planı'nda yer alan 26 yerel düzey çalışma grubunun operasyon planlarının 2022'de onaylanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

Bugünkü tatbikatta TAMP çerçevesinde görevli çalışma gruplarının aldıkları eğitimleri pekiştireceğini, çok sayıda ekibin koordineli çalışması noktasında eksiklerin giderileceğini bildiren Köşger, kentin farklı ilçelerinde farklı senaryolarla yapılacak tatbikatta toplam 1811 personel ve 204 aracın görev alacağını anlattı.

Tatbikata helikopterde eşlik etti

Tatbikata, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Uşak ve Muğla AFAD ekipleri ile UMKE, AKUT, ANDA, İzmir İtfaiyesi, Jandarma ve Polis Arama Kurtarma Timleri katıldı.

Arama ve kurtarma ekipleri, senaryo gereği 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Konak ilçesinde yıkılan bir binaya müdahale etti.

Bölgeye gelen polis ekiplerinin enkaz çevresindekileri güvenli mesafeye almasıyla başlayan operasyon, AFAD ve diğer arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle devam etti.

Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı 3. Kara Havacılık Alay Komutanlığına bağlı bir helikopter de havadan keşif uçuşu yaptı.

Tatbikatta, AFAD İHA Arama Ekibi ile arama ve kurtarma köpekleri de görev aldı.

Yaklaşık 1 saat süren arama ve kurtarma çalışmalarının ardından enkazdan yaralıların çıkarılması ve hastaneye sevki tatbik edildi.