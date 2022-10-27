Elazığ'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, esrar sevkiyatı yapıldığı tespit edilen tırı durdurdu.

Araçta dedektör köpek "Alex" ile yapılan aramada 17 kilo 650 gram uyuşturucu bulundu, F.E. ve M.S.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.