Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da 17 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Elazığ'da tırda yapılan aramada 17 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Elazığ'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, esrar sevkiyatı yapıldığı tespit edilen tırı durdurdu.
Araçta dedektör köpek "Alex" ile yapılan aramada 17 kilo 650 gram uyuşturucu bulundu, F.E. ve M.S.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Elazığ Uyuşturucu Narkotik
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