Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 00:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de depoda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf :AA]
İzmir'in Torbalı ilçesinde benzin istasyonu yakınındaki bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İzmir Torbalı'da Merkez Mahallesi'nde traktör lastikleri ve yedek parça malzemelerinin bulunduğu bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekipleri, alevlerin benzin istasyonuna sıçramaması için yangına köpükle müdahale etti.
Alevler binaya sıçradı
Alevlerin depo yanında bulunan bir apartmana sıçraması sonucu, binanın dış cephesi zarar gördü.
[Fotoğraf: AA]
Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, yangın söndürülünceye kadar bölgede ekiplerin çalışmalarını koordine etti.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
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