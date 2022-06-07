İzmir Torbalı'da Merkez Mahallesi'nde traktör lastikleri ve yedek parça malzemelerinin bulunduğu bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekipleri, alevlerin benzin istasyonuna sıçramaması için yangına köpükle müdahale etti.

Alevler binaya sıçradı

Alevlerin depo yanında bulunan bir apartmana sıçraması sonucu, binanın dış cephesi zarar gördü.

[Fotoğraf: AA]

Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, yangın söndürülünceye kadar bölgede ekiplerin çalışmalarını koordine etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.