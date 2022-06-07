Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 00:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
İç Anadolu Batı Karadeniz ve Akdeniz'e sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerine kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu Bölgesi'nin iç kesimleri ağırlıklı olmak üzere Batı Karadeniz ile Göller Yöresi, Antalya, Mersin ve Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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