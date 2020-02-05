İzmir'de dağda kaybolan 3 kişi bulundu
Haber Giriş: Kaynak: AA, TRT Haber
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde dağda kaybolan 3 kişi Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince 6 saat sonra kurtarıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Nazarköy Mahallesi mevkiinden yürüyüş amacıyla dağa çıkan 1'i kadın 3 kişi, havanın kararmasıyla yollarını kaybetti.
Dağcılar, AKUT İzmir ekibini arayarak yardım istedi.
Bunun üzerine 7 kişilik AKUT ekibi bölgeye giderek çalışma başlattı.
Sarp arazide arama yapan ekip, 6 saat çalışmanın sonucunda dağda mahsur kalanları kurtardı.
Kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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