İstanbul Beyazıt Meydanı tramvay durağı yakınında, seyir halinde ilerleyen itfaiye aracı, önüne çıkan otomobile çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan bir kadın yaralandı.

[Fotoğraf: DHA]

Olay yerine giden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı işlemlerin ardından araçlar çekildi. Topkapı yönünde bir süre aksayan tramvay seferleri normale döndü.

[Fotoğraf: İHA]

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.