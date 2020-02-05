Bursa'da sahibi olduğu sürücü kursunun soyulduğunu öğrenen Murat K. durumu polis haber verdi.

Polis ekipleri, sürekli drone ile gözetim altında tuttuğu ilçede o bölgenin görüntüleri ile çevrede bulunan 60 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin eşkalini belirledi.

Hırsızlık şüphelisi saklandığı depoda yakalandı

Sistemde eşkale uygun şahısları inceleyen ekipler, şahsın daha önce de benzer suçlardan kaydı olan Hüseyin A. olduğunu tespit etti.

Harekete geçen polis ekipleri, şahsı saklandığı depoda çaldığı malzemeler ile kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.