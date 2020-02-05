Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) ve uluslararası ortak kuruluşlar, her yıl milyonlarca ölüme neden olan kanser hastalığına dikkat çekmek ve bu hastalığa karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla tüm dünyada etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde, İstanbul’un sembolü olan Tarihi Galata Kulesi’ni mavi ve turuncu renklerle aydınlattı.

[Fotoğraf: İHA]

Akşam saatlerinde başlayan aydınlatma, sabah güneş doğuncaya kadar devam edecek.