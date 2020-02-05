Elazığ'da seyir halindeki araç yandı
Haber Giriş: Kaynak: İHA
Elazığ’da seyir halindeki bir otomobil, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangını fark edip araçtan inen sürücü, olaydan yara almadan kurtuldu.
[Fotoğraf: İHA]
Merkeze bağlı Hilalkent Mahallesi 400. Sokakta, M.K. idaresindeki 23 AAV 827 plakalı 2019 model otomobil seyir halindeyken alev aldı.
Aracın yandığını fark eden sürücü, otomobili kenara çekip inmeyi başardı.
[Fotoğraf: İHA]
Araç kullanılamaz hale geldi
Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlama riski bulunan araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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