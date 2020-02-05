İstanbul'un Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesinde gece saatlerinde, 4 katlı bir binanın çatısındaki izolasyon malzemeleri şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koparak sokağa uçtu.

Mahalle sakinleri çatıdan uçan parçaları görünce durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sokak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı

Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çatıya çıkarak tehlike arz eden parçaları yerinden söktü.

Olay yerine gelen polis ekipleri sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Sokakta bulanan araçlar da sahipleri tarafından güvenli yerlere çekildi.

Gece olması ve şans eseri sokaktan kimsenin geçmemesi yaşanabilecek olası bir olumsuzluğu önledi.

[Fotoğraf: DHA]

“Balkona çıktım baktım apartmanın çatısı uçmuş”

Çatının uçtuğunu gören bir kişi de, “Ben evde oturuyordum. Bir patırtı geldi baktım. Kapı açık sandım. Balkona çıktım baktım apartmanın çatısı uçmuş. İlk önce bazı komşular arabalarını aldılar. Ondan sonra baktım mahalle toplanmış. İtfaiye, ambulansı aradım. Hemen geldiler olaya müdahale ettiler.” şeklinde konuştu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme yaptı.