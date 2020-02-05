Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan fabrikanın çatısı şiddetli lodosa dayanamayarak 2 binanın üzerine uçtu.

Olayda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı.

[Fotoğraf: İHA]

Çatının büyük bir gürültüyle uçması sonucu, binada oturan vatandaşlar korkuyla uykularından uyandı. Hemen dışarı çıkan vatandaşlar çatının binalarının üzerine düştüğünü gördü.

[Fotoğraf: İHA]

Uçan çatının tehlike saçan bazı aksamları ise itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.