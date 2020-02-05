Bursa'da şiddetli lodos fabrikanın çatısını uçurdu
Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bursa'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli lodos, bir fabrikanın çatısını uçurdu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çatının tehlikeli parçaları da, itfaiye ekipleri tarafından kesildi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan fabrikanın çatısı şiddetli lodosa dayanamayarak 2 binanın üzerine uçtu.
Olayda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı.
[Fotoğraf: İHA]
Çatının büyük bir gürültüyle uçması sonucu, binada oturan vatandaşlar korkuyla uykularından uyandı. Hemen dışarı çıkan vatandaşlar çatının binalarının üzerine düştüğünü gördü.
[Fotoğraf: İHA]
Uçan çatının tehlike saçan bazı aksamları ise itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.
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