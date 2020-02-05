Beyoğlu'nda bulunan Bülbül Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, itfaiye araçlarını yangının çıktığı binanın yakınına park etti, alevlere müdahale etmeye başladı.

Bu sırada park halindeki itfaiye araçlarından biri kaydı.

3 kişi yaralandı

Sokaktaki 3 kişi kayan araç ile bariyerler arasında kaldı. Yaralılara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı.

Yaralılar daha sonra Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiyenin çalışması sonucu çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.