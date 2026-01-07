Açık 12.4ºC Ankara
Türkiye
AA 07.01.2026 15:02

İzmir'de betonun yıkılması sonucu 2 kişi ölmüştü: Yeni görüntüler ortaya çıktı

İzmir'in Menemen ilçesinde düğün salonunun dekoratif beton kemerinin yıkılması sonucu bir doktor ve eşinin öldüğü olayla ilgili yeni güvenlik kameraları görüntülerine ulaşıldı.

Yahşelli Mahallesi'nde geçen yıl 25 Mayıs'ta bir anaokulunun kahvaltı organizasyonu sonrasında düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkılmasıyla hayatını kaybeden Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı'nın ölümüne ilişkin sanıkların yargılaması sürüyor.

Olayla ilgili düğün salonuna ait yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Görüntülerde çocuklarıyla kahvaltı organizasyonuna gelen Baltacı çiftinin organizasyonunun bitmesiyle alandan çıkmak için yürümesi ve şiddetli rüzgarın etkisiyle brandanın halatla bağlı olduğu dekoratif beton kemerin yıkılması yer alıyor.

Olayın ardından Mehmet Fatih ve Güler Baltacı'nın enkazın altında kaldığını fark eden diğer misafirlerin bölgeye koşması, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kepçe yardımıyla yıkılan beton kemerin kaldırılması görülüyor.

Dekoratif beton yıkılmış iki kişi enkaz altında kalmıştı

Yahşelli Mahallesi'nde 25 Mayıs 2025'te bir anaokulunun kahvaltı organizasyonu sonrasında düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkılmış, İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde doktor olarak görev yapan Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı enkaz altında kalmıştı.

İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çiftten Mehmet Fatih Baltacı aynı gün, eşi ise ertesi gün hayatını kaybetmişti.

İşletmecilerden İ.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, annesi N.C. ve babası G.C. serbest bırakılmıştı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İ.C. ve G.C. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İzmir
