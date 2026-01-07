Çok Bulutlu 14.1ºC Ankara
Türkiye
AA 07.01.2026 14:20

İstanbul için fırtına ve sağanak uyarısı

İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınayla sağanak geçişlerinin etkili olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşlar yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarıldı.

İstanbul için fırtına ve sağanak uyarısı
[Fotoüraf: AA Arşiv]

İstanbul başta olmak üzere ülkenin tamamına yakın bölümünde yağışlı hava ile birlikte soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

Hafta başından beri 15 ile 18 derece aralığında bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların perşembe günü itibarıyla 8 ile 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.

Bu nedenle bugün akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetleneceği, perşembe sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenirken beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Perşembe akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması isteniyor.

İstanbul Sağanak Hava Durumu
