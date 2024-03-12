İzmir'de belediye otobüsü tırla çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Ayrancılar-Sarnıç Aktarma Merkezi hattında sefer yapan Hakkı Diyar yönetimindeki ESHOT otobüsü, Sarnıç orman yolu mevkiinde, karşı yönden gelen Ergün Çelik yönetimindeki tırla çarpışmamak için manevra yaptı. Bu sırada tırın otobüsün körük bölümüne çarpması sonucu iki araç da yoldan çıkarak ormanlık alana girdi.

Kazada otobüsteki yolculardan Erhan Kaya (43) olay yerinde hayatını kaybetti.

Tırın sürücüsü ile otobüste bulunan 3 yolcu da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.