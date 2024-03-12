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Türkiye
TRT Haber 12.03.2024 10:41

Denizli'de iftar vakti top yerine "canavar düdüğü" ile duyuruluyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde 1940 yılından bu yana Ramazan ayında iftar ve sahur vakitlerinde top atışı yerine, halk arasında "canavar düdüğü" olarak bilinen siren çalınıyor.

Ramazan ayında Buldan’da iftar vakitlerinde top atışı yerine, halk arasında "canavar düdüğü" olarak bilinen 84 yıllık siren çalınıyor.

İlçede 1940 yılından bu yana ramazan topu atılmıyor. Ramazan ayında ilçede yaşayan vatandaşlar, iftar ve sahur vakitlerinden siren sesiyle haberdar oluyor.

Belediye binasının çatısında bulunan tarihi siren 3 farklı ses çıkarıyor. 

"Barutu fazla olan top zabıta amirinin ölümüne neden olmuştu"

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, ilçelerinde neden Ramazan topunun patlatılmadığını anlattı:

"Halkımıza iftar ve sahur vakti, ilçenin eski Belediye Başkanları´ndan Talat Tarakçı´nın İzmir´den getirttiği halk arasında ´canavar düdüğü´ denilen siren ile duyurulur. İlçemizde Ramazan topundan vazgeçilmesinin sebebi ise trajik bir hikayedir. O yıllarda Ramazan topu ´Top Damı´ olarak bilinen mevkiden atılıyordu. Ancak o topunu patlatan dönemin zabıta amiri, Ramazan topunu kendi bağından patlamaya başlar.

Bu değişiklikten sonra halk, ´Sahurda topun sesi az çıkıyor´ diye şikayet eder. O da ses çok çıksın diye topa konulan barutun miktarını arttırır. Barutu fazla olan top patlayınca zabıta amirinin ölümüne neden olur. O zamandan bu yana Buldan´da Ramazanlarda top patlatılmaz."

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