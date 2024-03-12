Az Bulutlu 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 12.03.2024 10:30

4 yaşındaki çocuğun bindiği akülü araba alev aldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evin içinde 4 yaşındaki çocuğun kullandığı akülü araba bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

4 yaşındaki çocuğun bindiği akülü araba alev aldı

Yangın, Atatürk Mahallesi Yudum Sokak'ta bulunan 12 katlı bir binanın 5’inci katında meydana geldi.

Çaybaşı İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Fatih Ayan’a ait evin içerisinde akülü arabasıyla dolaşan 4 yaşındaki Yağız Alp Ayan’ın arabası bir anda yanmaya başladı.

Kısa sürede alevlerin büyüdüğünü gören annesi küçük çocuğu arabadan alarak hızlıca uzaklaştırdı.

Alevlerin yükseldiği akülü araba, yangının başka yere sıçramaması için balkona çıkarıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler balkondaki akülü arabaya müdahale etti.

Yangın sonrası evde bulunan anne ve küçük çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, evin bir kısmı ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
Ordu Yangın
Sıradaki Haber
İstanbul merkezli 3 ilde PKK/KCK'ya operasyon: 10 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:06
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan zanlı ile 2 insan kaçakçısı tutuklandı
10:51
TRT Haber Somali'de: Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük üssü
10:52
Mersin Devlet Opera ve Balesi "Hamlet" balesini sahneleyecek
11:01
Denizli'de iftar vakti top yerine "canavar düdüğü" ile duyuruluyor
10:41
İstanbul merkezli 3 ilde PKK/KCK'ya operasyon: 10 gözaltı
10:39
ABD, Kızıldeniz'deki Husileri hedef alan 6 "savunma saldırısı" düzenlediklerini açıkladı
Kars'ta dondurucu soğuklar etkili oldu
Kars'ta dondurucu soğuklar etkili oldu
FOTO FOKUS
TRT Haber Somali'de: Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük üssü
TRT Haber Somali'de: Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük üssü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ