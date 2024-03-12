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Türkiye
TRT Haber 12.03.2024 10:06

İstanbul'da hafta sonuna kadar yağış bekleniyor

İstanbul'da bugünden itibaren 4 günlük süreçte sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bugün toz taşınımı hadisesinin de görüleceği kentte sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

İstanbul'da hafta sonuna kadar yağış bekleniyor
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, İstanbul'da bugün etkili olmaya başlayacak yağışlı sistem hafta sonuna kadar sürecek.

Bugün sağanak geçişlerinin görüleceği kentin tüm ilçelerinde ayrıca toz taşınımı hadisesi görülecek.

Yarın yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Perşembe günü yağışlı sistem etkisini sürdürürken, cuma günü yağışlar Anadolu Yakası'nda devam edecek.

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Kentte sıcaklıkların hafta boyunca 13 ila 15 derece aralığında, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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