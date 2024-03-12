İstanbul'da hafta sonuna kadar yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, İstanbul'da bugün etkili olmaya başlayacak yağışlı sistem hafta sonuna kadar sürecek.

Bugün sağanak geçişlerinin görüleceği kentin tüm ilçelerinde ayrıca toz taşınımı hadisesi görülecek.

Yarın yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Perşembe günü yağışlı sistem etkisini sürdürürken, cuma günü yağışlar Anadolu Yakası'nda devam edecek.

Kentte sıcaklıkların hafta boyunca 13 ila 15 derece aralığında, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.