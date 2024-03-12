Bakırköy'de devrilen tırın şoförü uyarıları dikkate almamış

Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine seyir halinde olan Mehmet F'nin (50) kullandığı tırın dorsesi, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tır, sol tarafında seyreden otomobilin üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki sürücü Recep A. (45) ile Sultan A. (44), Güler Rukiye A. (67) ve Merve A. (16) hayatını kaybetti.
Öte yandan, kazada hafif yaralanan tır sürücüsü Mehmet F. gözaltına alındı.
Uyarıları dikkate almamış
Rauf Orbay Caddesi'nde alt geçide giren tır şoförünün uyarıları dikkate almadığı ortaya çıktı. Geçidin 4 metre yükseklikte olduğunu gösteren tabelalara rağmen, 'Dikkat düşük köprü, yüksek araçlar sağdan çıkınız' şeklindeki yönlendirmeye uymayan şoförün kazaya yol açtığı belirlendi.
Aynı köprüye daha önce de çarpmış
Kazaya karışan tırın 23 Nisan 2019'da aynı köprüye çarparak devrildiği ortaya çıktı.