Az Bulutlu 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 12.03.2024 09:32

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Türkiye'nin kuzeybatı şehirlerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 6 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, öğle saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleriyle Edirne'nin güneyi, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir'in batısı ve İzmir'in kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Ayrıca, kuvvetli yağış beklenen, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli ve Tekirdağ için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ETİKETLER
Meteoroloji Sağanak Hava Durumu
Sıradaki Haber
Kuzey Ege'de feribot seferleri yapılamayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:13
Kastamonu'da otomobiline "çakar lamba" taktıran sürücüye 12 bin 878 lira ceza
11:06
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan zanlı ile 2 insan kaçakçısı tutuklandı
10:51
TRT Haber Somali'de: Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük üssü
10:52
Mersin Devlet Opera ve Balesi "Hamlet" balesini sahneleyecek
11:01
Denizli'de iftar vakti top yerine "canavar düdüğü" ile duyuruluyor
10:41
İstanbul merkezli 3 ilde PKK/KCK'ya operasyon: 10 gözaltı
Kars'ta dondurucu soğuklar etkili oldu
Kars'ta dondurucu soğuklar etkili oldu
FOTO FOKUS
TRT Haber Somali'de: Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük üssü
TRT Haber Somali'de: Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük üssü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ