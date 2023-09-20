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Türkiye
İHA 20.09.2023 00:12

İzmir'de baraj gölüne düşen helikopterin enkazı böyle çıkarıldı

Jandarma Genel Komutanlığı, İzmir'in Menderes ilçesinde yangına müdahale ederken su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düşen helikopterin enkazının çıkarılma anlarını paylaştı.

Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale ederken düşen helikopter enkazındaki arama kurtarma çalışmaları için Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Su Altı Kurtarma (SAK) ekipleri bölgede çalışma yürüttü.

Helikopter enkazının çıkarılması için yürütülen çalışmalar da Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabında paylaşıldı.

3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Orman yangınına müdahale ederken su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde mürettebattan 4 kişi kaybolmuştu.

Olayın ardından Kırgızistan uyruklu İsabekov Erkinbek, kendi imkanları ile kıyıya çıkarak yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Dün gerçekleştirilen çalışmalarda da mürettebattan İanshanlo Lamzar ve Oleg Agaev'in cansız bedenleri enkazdan çıkartıldı.

İzmir'de düşen helikopter kazasının detayları ortaya çıktı
İzmir'de düşen helikopter kazasının detayları ortaya çıktı

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, helikopter mürettebatından aranan son kişi olan Türkiye vatandaşı Mehmet Akif Tutuk'un cansız bedeninin enkazdan çıkartıldığı belirtildi.

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İzmir'de baraj gölüne düşen helikopterin enkazı böyle çıkarıldı
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