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Türkiye
AA 19.09.2023 21:55

Ambarlı Limanı'nda 2,4 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 424 kilogram ağırlığında 2 milyon 400 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ambarlı Limanı'nda 2,4 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotograf: DHA]

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme faaliyetleri neticesinde Ambarlı Limanı'ndaki bir konteyneri takibe aldı.

Yurt dışına gideceği belirlenen konteyner, narkotik yönden kontrol sağlanması adına x-ray taramasında geçirildi. Tarama görüntülerinde konteynerde şüpheli yoğunluklar bulunması üzerine ekiplerce narkotik dedektör köpek eşliğinde detaylı kontrol başlatıldı. Konteynerdeki eşyalar incelendiğinde ahşap kutular içine paketlenmiş çok sayıda hap bulundu.

İncelemelerde, bulunanların uyuşturucu hap olduğu tespit edilirken, ahşap kutuların uyuşturucu maddeleri gizlemek için özel olarak tertip edildikleri ve gümrüğe beyan edilen bir yük olmadıkları anlaşıldı.

Uyuşturucu maddeye el koyulurken olayla ilgili soruşturmaya Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.

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Ticaret Bakanlığı Uyuşturucu
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