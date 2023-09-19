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Türkiye
AA 19.09.2023 21:35

İstanbul merkezli 4 ilde dolandırıcılara operasyon

Vatandaşların, teslim alınmayan siparişlerin kargo parası talep edilerek dolandırılmasına ilişkin 4'ü avukat 40 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 4 ilde dolandırıcılara operasyon
[Fotograf: AA]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, savcılığa, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne, Global Satış adlı firma hakkında gelen dolandırıcılık şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı.

Firmaya yönelik şikayetlerde, "Dosyanız icra takibi başlatılması için hukuk ofisine devredilmiştir, avukatlık ofisiyle irtibata geçiniz." şeklinde mesajlar atılan vatandaşların, gönderilen numaraları aradıklarında kendilerinden, geçmiş yıllara ait teslim almadıkları sipariş sebebiyle kargo parası talep edildiği belirlendi.

Ödeme yapılmadığı taktirde haciz işlemi başlatılacağı söylenen vatandaşların, 100 ile 500 lira arasında değişen miktarlarda paraları IBAN numaralarına yatırdığı anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında, bu yöntemle Türkiye genelinde 227 eylem gerçekleştiren, vatandaşları mağdur ederek "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği değerlendirilen 4'ü avukat 40 şüpheli tespit edildi.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüphelilerce dolandırıcılık suçunda kullanıldığı değerlendirilen İstanbul'da 3 ofis ve 25 eve, İzmir'de 2 ofis ve avukatlık bürosu ile 11 ikamete, Antalya ve Denizli'de ise birer eve operasyon düzenledi.

Operasyonda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

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