İzmir'de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalan helikopterde hasar meydana geldiği belirtildi.

Olayda hafif yaralanan bir personelin hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı bildirilen açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

"1 personel yaralanmış, 2 personel yara almadan kurtulmuşlardır"

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı eğitim amaçlı faaliyet gösteren askeri helikopterin Urla ilçesi Bademler Mahallesi sınırlarında acil olarak sert iniş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Helikopterdeki 3 mürettebattan 1 personel yaralanmış, 2 personel olaydan herhangi bir yara almadan kurtulmuşlardır. Tüm personelin olay yerinden sorunsuz olarak nakilleri sağlanmıştır" denildi.