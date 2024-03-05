Çok Bulutlu 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 05.03.2024 14:50

İzmir'de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan bir helikopterin teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığını, olayda bir personelin hafif yaralandığını duyurdu.

İzmir'de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalan helikopterde hasar meydana geldiği belirtildi.

Olayda hafif yaralanan bir personelin hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı bildirilen açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

İzmir'de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

"1 personel yaralanmış, 2 personel yara almadan kurtulmuşlardır"

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı eğitim amaçlı faaliyet gösteren askeri helikopterin Urla ilçesi Bademler Mahallesi sınırlarında acil olarak sert iniş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Helikopterdeki 3 mürettebattan 1 personel yaralanmış, 2 personel olaydan herhangi bir yara almadan kurtulmuşlardır. Tüm personelin olay yerinden sorunsuz olarak nakilleri sağlanmıştır" denildi.

ETİKETLER
İzmir Milli Savunma Bakanlığı
Sıradaki Haber
Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'ne 5 ilde operasyon: 21 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:24
Rusya ile Çin, Ay'a nükleer güç ünitesi yerleştirmeyi planlıyor
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı
16:00
Ürdün, "dost ülkelerle" Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirdiğini duyurdu
15:56
TEKNOFEST Girişim Programı'nın üçüncü dönemi başlıyor
15:53
MOSSAD operasyonun detaylarına ulaşıldı
15:43
Balıkesir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı
Düzce'deki fırıncılar ramazan simidi mesaisinde
Düzce'deki fırıncılar ramazan simidi mesaisinde
FOTO FOKUS
Adana'da rögar kapağı bomba gibi patladı
Adana'da rögar kapağı bomba gibi patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ