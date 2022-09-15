Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 20:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de ambulans şarampole devrildi: 3 yaralı
İzmir'in Dikili ilçesinde ambulansın şarampole devrilmesi sonucu 3 görevli yaralandı.
İzmir'in Dikili ilçesinde Acil Sağlık İstasyonunda görevli Mutlu Korkmaz yönetimindeki ambulans, gelen çağrı üzerine bir hastaya müdahale etmeye giderken, Dikili-Çandarlı kara yolunda şarampole devrildi.
Ambulanstan kendi olanaklarıyla çıkmayı başaran sürücü Korkmaz ile sağlık çalışanları Nilüfer Gezgin ve Begüm Göker Yıldız, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Ambulans Trafik Kazası İzmir
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