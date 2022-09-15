İzmir'in Dikili ilçesinde Acil Sağlık İstasyonunda görevli Mutlu Korkmaz yönetimindeki ambulans, gelen çağrı üzerine bir hastaya müdahale etmeye giderken, Dikili-Çandarlı kara yolunda şarampole devrildi.

Ambulanstan kendi olanaklarıyla çıkmayı başaran sürücü Korkmaz ile sağlık çalışanları Nilüfer Gezgin ve Begüm Göker Yıldız, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.