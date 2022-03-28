Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 11:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de 750 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında durdurulan 3 teknede yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 750 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Doğanbey ve Sığacık limanı açıklarında 3 tekneyi durdurarak arama yaptı.
Arama yapılan teknelerde, çoğu Afganistan uyruklu 750 düzensiz göçmen yakalandı.
Aralarında kadın ve çocukların da olduğu göçmenler, Seferihisar ve Urla ilçelerine götürüldü. Hamile bir kadın ise hastaneye sevk edildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir Sahil Güvenlik
Sıradaki Haber
El freni çekilmeyen otomobil beton direğe çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz