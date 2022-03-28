Sahil Güvenlik ekipleri, Doğanbey ve Sığacık limanı açıklarında 3 tekneyi durdurarak arama yaptı.

Arama yapılan teknelerde, çoğu Afganistan uyruklu 750 düzensiz göçmen yakalandı.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu göçmenler, Seferihisar ve Urla ilçelerine götürüldü. Hamile bir kadın ise hastaneye sevk edildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.