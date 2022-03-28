İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 26 Mart'ta Ümraniye'de aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren, görüntülerini sosyal medyada paylaşan şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

İncelenen görüntülerden plaka bilgileri tespit edilen aracı K.I'nın kullandığı belirlendi. Şüpheli K.I, sivil trafik ekiplerince gözaltına alındı.

Adli işlem başlatılan zanlının ehliyetine iki ay süreyle el konuldu.

Şüpheli K.I'ya "drift yapmak suretiyle trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan 9 bin 125 lira, "sürücü belgesini yanında bulundurmamak"tan 427 lira, "tescil plakasında değişiklik yapmak" suçundan 750 lira olmak üzere 10 bin 302 lira idari para cezası kesildi.