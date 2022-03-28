Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göçmen kaçakçılığı yapan 4 kişi tutuklandı
[Kolaj: TRT Haber]
Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 8 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 15 organizatör gözaltına alındı, "şok ev" diye tabir edilen iki metruk yapı yıktırıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Etiketler: İnsan Kaçakçılığı Kaçakçılık Van
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