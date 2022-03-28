İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında geçen hafta 8 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 15 organizatör gözaltına alındı, "şok ev" diye tabir edilen iki metruk yapı yıktırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.