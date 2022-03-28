Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapandı
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
İstanbul Boğazı'nda, Türkeli Feneri-Yom Burnu arasında görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu.
Konuyla ilgili açıklama Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.
Açıklamada, İstanbul Boğazı Türkeli Feneri-Yom Burnu arası görüşün yarım milin altında olduğu gerekçesiyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak saat 09.38'de askıya alındığı belirtildi.
Etiketler: Gemi İstanbul İstanbul Boğazı
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