Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 10:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
El freni çekilmeyen otomobil hareket edip beton direğe çarptı
[Fotoğraf: İHA]
Amasya'da sürücüsünün el frenini çekmeden park ettiği otomobil kendiliğinden harekete geçti. Bir anda hızlanan otomobil iş yerinin beton direğine çarptı. O anlar kameralara yansıdı.
Amasya sebze halinde sürücüsünün el frenini çekmeden park ettiği otomobil çalışır haldeki otomobil bir anda hareket etti.
Önce bir tıra çarpan otomobil zeminin eğimli olmasının etkisiyle hızlanarak yaklaşık yüz metre ötedeki iş yerinin beton direğine çaptı.
Direğe çarptıktan sonra geri kayan otomobil vatandaşların şaşkın bakışları arasında uzun süre ilerlemeye devam etti. Çevredekiler otomobili durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kendiliğinden yavaşlayan otomobil sonunda durdurdu.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
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