Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayıp Seferihisar ve Menderes ilçelerine sıçrayan yangını tüm olumsuzluklara rağmen sonlandırdıklarını belirtti.

Bu tür orman yangınlarına karşı müdahalede Türkiye'nin Avrupa'nın en iyilerinden biri olduğunu ifade eden Karacabey, "2 binin üzerinde yangın söndürme aracı olmak üzere toplamda 4 bin araçla çalışıyoruz. Altı tane yönetim helikopterimiz var, ayrıca hizmet alımıyla çalıştığımız 30 helikopterimiz bulunuyor. Bu sahanın içerisinde de örnekleri olduğu gibi ormanların içerisinde sadece İzmir’de 330, Türkiye genelinde de 3 bin 100 su havuzu kurduk." dedi.

"Yaklaşık 3 bin sorti"

Bölgede oluşturdukları su kaynakları ve helikopterlerin hareket kabiliyeti sayesinde çok kısa sürede alana tonlarca su bırakıldığına dikkati çeken Karacabey, şöyle konuştu:

"Ormanlarda oluşturduğumuz su havuzları çok önemli. Buralardan helikopterler çok rahat bir şekilde su alabiliyorlar. Arazözlerimiz buralardan çok rahatlıkla su alabiliyorlar bizim için yangında en önemli silahlardan bir tanesi su kaynaklarının yakın olması. Bizim suya çabuk ulaşıyor olabilmemiz lazım. Buralardan helikopterler suyu çok rahatlıkla alabiliyor. Helikopterlerin bu yangındaki etkinliği de oldukça fazlaydı. Yaklaşık 3 bin sorti yapıldı yani yaklaşık olarak her birinin 2,5 ton su aldığını hesap edersek burada 7 bin 500 ton su helikopterlerle atılmış oldu. Burada iki unsur çok önemli. Birincisi helikopterleri bu kadar küçük kaynaklardan su alıyor olabilmeleri çok büyük bir yetenektir, bizim için büyük bir avantaj. İkincisi de kısa mesafede su kaynağının olması sorti süresini çok kısaltıyor."

Hedef müdahale süresini 10 dakikaya düşürmek

Yangınlara müdahalede sürenin önemine değinen Bekir Karacabey, şöyle devam etti:

"İlk müdahale konusunda Avrupa'da en iyi durumda olan ülkeyiz. İki yıl öncesinde 15 dakika olan yangına ilk müdahale süresini geçtiğimiz yıl 12 dakikaya düşürdük. 2018 yılı itibarıyla 12 dakika; bu bir rekordur. Avrupa'da en iyi durumdayız. Bu konuda sayın Bakanımız bize 12 dakikanın da altına düşmemiz talimatını verdi. İnşallah 2023 yılındaki hedefimiz bu süreyi 10 dakikaya düşürmek. Bu yangına da 10 dakika gibi çok kısa sürede müdahale ettik. Ayrıca dünyada en iyi olduğumuz hususlardan bir tanesi de ülkenin ormanlık alanına oranla yılda yanan orman alanı miktarıdır. Bu konuda en iyi olan ülke yine biziz, bize en yakın olan ülke Fransa bizden iki kat daha az başarılıdır."

İzmir'in Karabağlar ilçesi Tırazlı mevkisinde 18 Ağustos Pazar günü saat 13.00 sıralarında başlayan yangın, Seferihisar ve Menderes ilçelerine sıçramış, yangın 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alınabilmişti.

19 helikopter, 237 arazöz, 25 dozer ve 1200 personelin söndürme çalışmalarında yer aldığı yangında 500 hektar alanın zarar gördüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA