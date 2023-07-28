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Türkiye
AA 28.07.2023 09:59

İzmir'de 42 bin litre etil alkol ele geçirildi

İzmir'de sahte içki yapımında kullanılan 42 bin 114 litre etil alkol ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de 42 bin litre etil alkol ele geçirildi
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte temizlik ürünleri üreten bazı firmaların sahte içki yapımında da kullanılan etil alkol satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Menderes ilçesindeki bir temizlik ürünleri firması ile Menemen, Kemalpaşa, Buca, Bornova, Güzelbahçe ve Karabağlar ilçelerinde 11 ikamet ve 4 iş yerine eş zamanlı düzenlenen baskında 42 bin 114 litre etil alkol, 3 bin 900 bidon, 5 bin 200 bidon kapağı, 520 etiket, 2 arıtma kazanı, ruhsatsız tabanca ile 54 fişek ele geçirildi.

Operasyonda A.Y, F.C, M.D. ve G.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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İzmir Sahte Alkol
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