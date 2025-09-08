Parçalı Bulutlu 14.9ºC Ankara
AA 08.09.2025 18:41

İzmir'de 2 polisin şehit olduğu silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 9 oldu

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi.

[Fotograf: İHA]

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma geniş çaplı sürüyor.

Saldırının faili 16 yaşındaki E.B'nin evindeki cep telefonu ile bilgisayarına el konuldu. Kurulan özel ekip, zanlının internet ve GSM üzerinden görüşmelerini incelemeye aldı.

Çalışmalar kapsamında İstanbul'da İran uyruklu K.N., Ankara'da B.Y. ve C.T, Şanlıurfa'da M.A. gözaltına alındı. Böylece yaralı olarak yakalanan E.B. ile anne A.B., baba N.B. ve iki arkadaşı A.K. ile D.Ş'nin de aralarında bulunduğu gözaltı sayısı 9'a çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, saldırgan ve ailesi hakkında komşularından bilgi alırken, E.B'nin eğitim gördüğü lisede de araştırma yürütüyor.

Şüphelinin ailesinin yaklaşık 30 yıl önce Kayseri'den İzmir'e taşındığı, polis ekiplerinin zanlının arkadaş çevresini de sorguladığı öğrenildi.

