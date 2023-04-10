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Türkiye
AA 10.04.2023 16:02

İzmir'de 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

İzmir'in Konak ve Karşıyaka ilçelerinde düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İzmir'de 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konak'ta uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik bir ikamete baskın yaptı.

Operasyon sırasında kaçmaya çalışan 3 kişi, kovalama sonucu ikametin çatısında yakalandı.

Adresteki aramada ise çeşitli uyuşturucu maddeler, 2 hassas terazi, 2 tabanca ve 80 fişek, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 2 milyon 227 bin 585 lira, 850 avro, 650 dolar ele geçirildi.

Ticari taksiyle uyuşturucu ticareti yapan zanlı da yakalandı

Ticari taksi sürücüsü E.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine söz konusu araç takibe alındı.

Polis, Karşıyaka'da durdurduğu takside ve şüphelinin ikametinde eş zamanlı arama yaptı. Şüphelinin evinde ve aracın kaputuna gizlenmiş farklı uyuşturucu maddeler bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A, O.K, H.D. ve E.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı

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İzmir Uyuşturucu
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