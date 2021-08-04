Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 07:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Yağcılar Mahallesi Papaz Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yurt dışına çıkma hazırlığındaki Suriye, Irak ve Filistin uyruklu 19 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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