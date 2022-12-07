Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Dikili ilçesi açıklarında balıkçı teknesi içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini aldı.

Sevk edilen sahil güvenlik botu, 155 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısını yakaladı.

Ekipler, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında da can salları içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik botları Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen 50 düzensiz göçmeni kurtardı

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.