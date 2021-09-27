Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 20:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 114 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 114 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri, şüphe üzerine yelkenli tekneyi durdurdu.
Teknede yakalanan 114 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir
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