Ege Denizi üzerinden yüklü miktarda uyuşturucunun İzmir'e getirileceği bilgisine alan polis, operasyon düzenledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Foça'da bir tatil sitesindeki villada arama yapıldı.

Evde dedektör köpeklerle yapılan aramada, bir tona yakın uyuşturucu ile 5 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 2 pompalı tüfek, çok sayıda mermi ve şarjör ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla, bir binbaşı ile dördü Suriye uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve silahlar İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: TRT Haber