Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasından dosyası ayrılan eski eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek'e, 159 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası verildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Şimşek ile avukatı katıldı.

Hazine avukatının da hazır bulunduğu, gelen belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı mütalaasında, sanığın ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etme'', "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olmak", ''resmi belgede sahtecilik'', "haksız arama", "konut dokunulmazlığı ihlal" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olmak", ''resmi belgede sahtecilik'', "haksız arama", "konut dokunulmazlığı ihlal" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından 159 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Şimşek'in diğer suçlamalardan beraatına hükmedildi.

Kaynak: AA