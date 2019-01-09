Yaşadığınız yerdeki hava kalitesini öğrenmek ister misiniz? Ya da gitmeyi düşündüğünüz plajdaki, limandaki su kalitesini merak eder misiniz?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki izleme merkezinden, çevre kalitesini sürekli olarak takip ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Daire Başkanı Ali Özkır, online olarak istedikleri zaman sahillerdeki su kalitesine anında ulaştıklarını söyledi.

Derlenen veriler, bakanlığın internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılıyor.

Sürekli İzleme Merkezi'nde, sadece hava kalitesi ölçülmüyor. Nehir havzaları, sanayi tesislerinin bacaları ve hatta deniz suyu kalitesi de izleniyor.

Özel Çevre Koruma Bölgeleri de izleme merkezinden takip ediliyor

Kıyılardaki Özel Çevre Koruma Bölgeleri de sistem üzerinden sürekli takip ediliyor. Bu bölgelerde en başta tür-habitat koruma izleme projeleri yapılıyor.

Özkır, Mogan’da dip çamuru yer altı temizliği yaptıklarını beliterek, "Denizel alanlarda bütünleşik izleme projesi geliştirdik. Tamamen milli bir proje olup alanlarımızı sürekli izleme ve takip amaçlı bir proje başlattık." dedi.

Bu elde edilen verilerle ileriye dönük projeksiyonlar kolaylıkla yapılabilecek. Böylece, izlenen yat limanları ve plajlardaki temizliğin simgesi olan mavi bayrak sayısı da artış gösterecek.

Kaynak: TRT Haber