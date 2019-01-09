Bingöl

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, aşırı buzlanma ve yoğun kar yağışının neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Genç ilçesinde de taşımalı eğitim kapsamındaki okulların yarın tatil edildi.

Kamuda görev yapan engelli ve hamile çalışanlar da yarın idari izinli sayılacak

Van

Van Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve meteorolojinin verileri göz önünde bulundurularak ilk ve orta dereceli okulların, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yarın (perşembe) tatil edildiğini belirtti.

Çaldıran Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşacak buzlanma nedeniyle öğrenci ve öğretmenlerin mağdur olmamaları için ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.

Bitlis

Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitim yapılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, bu süre zarfında ilçede görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA