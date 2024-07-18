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Türkiye
AA 18.07.2024 14:04

İzmir ve Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Turgutlu ve İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İzmir'in Gaziemir ile Buca ilçeleri arasındaki Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.

Yangın nedeniyle bölgede bulunan arı kovanları ile küçükbaş hayvan ağılları tahliye ediliyor.

Uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor

Ekipler, Hava Teknik Okullar Komutanlığı ile Sarnıç Piknik Alanına yaklaşan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşanıyor.

Bazı seferler ertelenirken havalimanına inecek bazı uçakların çevre havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.

Manisa'da yangın

Manisa'nın Turgutlu ilçesinin Avşar Mahallesi'nde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle bir bağ evi, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ekipler, yangınları  kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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