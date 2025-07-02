İzmir ve Bilecik'te yangından etkilenen ilçeler "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi

AFAD'dan orman yangınlarına yapılan açıklamada, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarının birçok kurum ve kuruluşun katılımıyla, işbirliği ve koordinasyon içinde sürdürüldüğü kaydedildi.

Yangının etkili olduğu alanlarda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince hasar tespit, defterdarlık ekipleri tarafından da zarar tespit çalışmaları gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Yangın meydana gelen illerimizde 55 yerleşim yerinden vatandaşımız geçici olarak güvenli alanlara alınmış olup, yangının söndürüldüğü yerleşim birimlerinde kontrollü bir şekilde evlerine dönmeleri sağlanmıştır. Yangınlar nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımız bulunmamaktadır. Meydana gelen orman yangınlarından 203 vatandaşımız etkilenmiş, ilk tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilmişlerdir." bilgisine yer verildi.

Hasar ve zarar tespit çalışmaları devam ediyor

Yangının etkili olduğu illerde AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay tarafından 25 araç ve 100 personelle beslenme hizmeti verildiği ve illerde tespit çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir'de 155 bina, 156 bağımsız bölümde hasar olduğu tespit edilmiş olup, bu bölümler içerisinde 110 konut, 2 iş yeri ve 1 ahırın yıkık ve ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Bilecik'te ise 121 bina, 142 bağımsız bölümde hasar olduğu, bu bölümler içerisinde 64 konut, 3 iş yeri, 20 ahırın yıkık ve ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Bilecik ve İzmir yangınlarında toplamda 1149 küçükbaş, büyükbaş ve kümes hayvanı maalesef telef olmuştur. İzmir ve Bilecik illerinde etkilenen ilçeler için İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı tarafından 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi Kararı' alınmıştır. İçişleri Bakanlığımız tarafından orman yangınlarının etkili olduğu illerimizde yaraların hızlıca sarılması amacıyla ilk etapta İzmir'e 30 milyon lira, Bilecik'e yine 30 milyon lira, Manisa'ya 2 milyon lira olmak üzere toplam 62 milyon lira 'Acil Yardım Ödeneği' gönderilmiştir. "

Açıklamada, barınma ihtiyaçlarının karşılanması için konteyner talep eden vatandaşlara, konteyner ve konteynerlere yerleşeceklere taşınma ve eşya yardımı sağlandığı da ifade edildi.