İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 16 gözaltı23 Ekim 2019 Çarşamba 07:38 - Son Güncelleme 23 Ekim 2019 Çarşamba 10:01
İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 16 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları öne sürülen, aralarında 2 polis memuru ile meslekten ihraç edilen bir komiser yardımcısının da bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir başta olmak üzere İstanbul, Manisa ve Kırıkkale'de de eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonda, iki polis memuru ile bir eski komiser yardımcısının da aralarında olduğu 16 zanlı yakalandı.
Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA