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Türkiye
DHA 20.03.2024 08:28

İzmir merkezli 8 ilde terör operasyonu: 18 gözaltı

İzmir merkezli 8 ilde, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli 8 ilde terör operasyonu: 18 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılık talimatı ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı desteğiyle İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyon kapsamında, 25 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Öte yandan, operasyonun devam ettiği öğrenilirken, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu ve 5 şüphelinin de firar durumda olduğu belirtildi.

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İzmir Terörle Mücadele
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