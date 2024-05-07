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Türkiye
AA 07.05.2024 09:44

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
[Fotograf: AA]

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada haklarında örgüt mensubu olduklarına dair deliller olan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Başkanlığınca 2'si muvazzaf 6 asker, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 16 askeri okul öğrencisi ve 1 polis memurunun yakalanması için 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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