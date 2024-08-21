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Türkiye
İHA 21.08.2024 20:12

İzmir Körfezi'nde binlerce balık kıyıya vurdu

İzmir Körfezi'nde binlerce balık kıyıya vurdu. Uzmanlar, balık ölümlerinin sebebinin zehirli plankton patlaması olduğunu söyledi.

İzmir Körfezi'nde binlerce balık kıyıya vurdu

İzmir Körfezi'nde binlerce balık kıyaya vurdu. Bayraklı ilçesi Turan Mahallesi mevkiindeki toplu balık ölümleri, vatandaşları tedirgin etti.

Balık ölümleriyle beraber bölgede kötü koku etkin olurken, körfezin rengi yeşile döndü. Yetkililer bölgeye gelerek denizde numune aldı.

İzmir Körfezi'nde binlerce balık kıyıya vurdu

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, "İzmir Körfezi'nde plankton patlaması bayağıdır var. Balık ölümlerinin temel sebebi planktonlar. Deniz suyunda her 1 litrede yaklaşık 1 milyon plankton vardır. Sıcaklık ve ortamdaki kirlilik artınca sayıları 2 milyona çıkınca ortamda oksijen bırakmazlar. Bunların zehirli olan türleri nedeniyle balıklar ölür. İlk defa İzmir Körfezi'nde 1955 yılında plankton patlaması olmuştu. Türkiye denizlerini maalesef fosseptik olarak kullanıyoruz" dedi.

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