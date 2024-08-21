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Türkiye
DHA 21.08.2024 18:17

Malatya'da tır ve kamyon çarpıştı: 1 ölü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde tır ve kamyon çarpıştı. Kazada kamyon şoförü yaşamını yitirdi, tır şoförü ise yaralandı.

Malatya'da tır ve kamyon çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: DHA]

Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

T.Ç. idaresindeki tır ile Hasan İşgörür yönetimindeki kamyon çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde kamyon şoförü Hasan İşgörür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan tır şoförü T.Ç. ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kapatılan Malatya-Gölbaşı kara yolu, bir süre sonra tek yönlü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

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