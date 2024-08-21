Açık 30.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.08.2024 19:06

Şanlıurfa merkezli 5 ilde terör operasyonu

Şanlıurfa merkezli 5 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD/YPG'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli 5 ilde terör operasyonu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Şanlıurfa, İstanbul, Mardin, Batman ve Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5’i adli kontrol hükümleri uygulanarak, 2’si ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şanlıurfa’da 18 Ağustos’ta İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.

ETİKETLER
Şanlıurfa Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK
Sıradaki Haber
Malatya'da tır ve kamyon çarpıştı: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:57
TCG Kınalıada korveti yurda döndü
20:48
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 59 bin lira ceza
20:21
İzmir Körfezi'nde binlerce balık kıyıya vurdu
19:44
Çanakkale açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
19:31
Güney Afrika'nın ulusal hayvanat bahçesindeki son filin 40 yıllık esareti sona erdi
19:24
Tayvan'da 4 yeni Maymun çiçeği vakası görüldü
Ankara'da sıcak hava
Ankara'da sıcak hava
FOTO FOKUS
Tarihi doğal gaz keşfinin üzerinden 4 yıl geçti
Tarihi doğal gaz keşfinin üzerinden 4 yıl geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ